Кабмін закінчив виплати 6500 грн за програмою єПідтримка

﻿Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України завершив усі виплати у 6500 грн у рамках програми єПідтримка, яку запустили у березні цього року, повідомляє Новое время.

"Програма є Підтримка, яку ми запустили ще у березні, повністю реалізована. Усі, хто подавався на виплату у розмірі 6500 грн, її отримали. Це майже 5 млн громадян" , - заявив прем'єр.

Загальна сума виплат за програмою є Підтримка становила майже 31 млрд грн. Також уряд схвалив ухвалу, яка дозволить отримувати дохід від військових облігацій завдяки картам єПідтримки.

Нагадаємо, що виплата 6500 грн допомоги українцям, які втратили роботу через війну, стартувала в березні цього року.