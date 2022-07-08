Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 8.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1637 (+35) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,
- артилерійських систем – 828 (+13) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 107 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,
- спеціальної техніки - 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються.