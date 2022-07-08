Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 8.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1637 (+35) од,

бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,

спеціальної техніки - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.