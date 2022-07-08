ОВА: окупанти обстріляли Харківську область

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Харківську область, є жертви. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди, пожежі на відкритих територіях.

Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району, де унаслідок ворожих обстрілів загинула 71-річна жінка.

У Харкові ніч пройшла без обстрілів, проте вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Рятувальники весь вечір ліквідовували загоряння. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені.