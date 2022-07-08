ОВА: Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив , що Сєвєродонецьк знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.
За словами Гайдая, щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв про зруйноване житло у Луганській області. Переселенці дізнаються про те, що повертатися нема куди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися до рідних міст та сіл.
"До прикладу, у Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено відсотки 80 житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять нехай і вцілілу, але порожню квартиру. Зайшовши до міста, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, забрали ключі, а потім почали грабувати все поспіль. Під'їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо гарні меблі, то виносять і її. Мова вже не йдеться лише про побутову техніку" , - повідомив глава ОВА.
Гайдай заявив, що окупанти призначили чергового "коменданта", вже третього, але майно північнодонців продовжує зникати. Так, в один із місцевих АТП днями прийшли з перевіркою із "комендатури". А вранці звідти зникли чотири автобуси.
"Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть у мирний час такий обсяг оновлень можна зробити за півроку-рік. За наявності матеріалів та кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого у росіян немає. Велика проблема з каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки скупчуються. Додайте до цього температуру повітря. А ще сморід від померлих - тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах і під'їздах, як в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа" , - підкреслив керівник області.