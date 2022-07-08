ОВА: Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив , що Сєвєродонецьк знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.

За словами Гайдая, щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв про зруйноване житло у Луганській області. Переселенці дізнаються про те, що повертатися нема куди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися до рідних міст та сіл.

"До прикладу, у Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено відсотки 80 житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять нехай і вцілілу, але порожню квартиру. Зайшовши до міста, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, забрали ключі, а потім почали грабувати все поспіль. Під'їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо гарні меблі, то виносять і її. Мова вже не йдеться лише про побутову техніку" , - повідомив глава ОВА.

Гайдай заявив, що окупанти призначили чергового "коменданта", вже третього, але майно північнодонців продовжує зникати. Так, в один із місцевих АТП днями прийшли з перевіркою із "комендатури". А вранці звідти зникли чотири автобуси.