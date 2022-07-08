Bloomberg: ЄС пригальмував рішення щодо позики Україні 1,5 млрд євро

Питання щодо виділення Європейським Союзом позики Україні в розмірі 1,5 мільярда євро застопорилося через застереження виконавчого органу ЄС щодо фінансових ризиків. Про це пише Bloomberg із посиланням на двох представників Єврокомісії, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зазвичай, такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для операцій за межами ЄС у розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Однак цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією розміром 1 мільярд євро.

У цьому зв’язку, за словами джерел, ЄС має переконатися, що зможе компенсувати збитки в разі дефолту України.

Наразі комісія шукає альтернативні рішення, щоби країни-члени ЄС або ЄІБ розподілили між собою частину додаткових ризиків, пов’язаних із позиками для України.