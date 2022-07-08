УЗ: Новий поїзд Харків-Одеса та подовжує маршрут із Запоріжжя до Ужгорода

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків — Одеса та подовжує маршрут поїзда №4/3 Запоріжжя — Львів до Ужгорода, повідомляє Ділова столиця.

Поїзд №288/287 Харків — Одеса відправлятиметься з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення о 7:58, прибуття до Одеси о 10:39. З Одеси — по парних числах з 30 липня. Відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Поїзд проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста.

"УЗ" також подовжує маршрут поїзда №4/3 Запоріжжя — Львів до Ужгорода.

Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. З Ужгорода відправлятиметься по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.