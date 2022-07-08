Казахстан вийшов із угоди СНД про валютний комітет

Казахстан виходить з угоди Співдружності незалежних держав (СНД) про Міждержавний валютний комітет. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ.﻿ Про це, з посиланням на ZonaKz, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, вчинений у Мінську 25 жовтня 2013 року" , - йдеться в указі президента, який вже набув чинності.

Зазначимо, що комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносин, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Як відомо, відносини між Казахстаном і Росією останнім часом погіршилися. Розбіжності між президентами країн виникли на тлі війни в Україні.

Зокрема, казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв ще в червні заявив, що його країна не збирається визнавати незалежність "квазідержав Л/ДНР".

Російські пропагандисти і чиновники почали обурюватися через позицію Казахстану.

Пізніше Російська Федерація знизила темпи відвантаження казахської нафти. У відповідь на дії Москви у Нур-Султані прийняли рішення поставляти свою нафту в обхід Росії.