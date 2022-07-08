Екс-прем'єр Японії помер після замаху

За даними японського видання NHK, колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході, повідомляє Українська правда.

Абе було на момент убивства 67 років.

Сьогодні вранці екс-прем'єру двічі вистрілили у спину, коли він виступав у рамках передвиборчої кампанії Ліберально-демократичної партії. Закривавленого екс-прем'єра у тяжкому стані доправили до лікарні, він помер.

У справі затримано підозрюваного стрільця – 41-річного жителя Нари Тецуя Ямагамі. За даними джерел агентства, раніше він служив на японському флоті.

Точні мотиви вбивства Абе поки невідомі. Підозрюваний заявив, що "не мав образ на політичні погляди" екс-прем'єра Японії.