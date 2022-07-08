Як оскаржити висновок медичної комісії про мобілізацію

Кожен військовозобов'язаний перед мобілізацією має пройти медичну комісію, яка визначить стан здоров'я людини та придатність до служби. Про це, з посиланням на Сумський місцевий центр з надання БВПД, повідомляє 24 Канал.

Інколи під час медичної комісії лікарі можуть робити помилкові висновки або випадково пропустити хронічні захворювання, які дають право на відстрочку або звільнення від військової служби за станом здоров'я.

Чому потрібно оскаржувати рішення, якщо ви справді хворі

В такому випадку можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Це потрібно робити, тому що хронічні або тимчасові захворювання під час виконання бойового завдання, можуть наразити на необґрунтовану небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів. Такі військові можуть принести більше шкоди ніж користі.

Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України рішення ВЛК може переглядатися:

Самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду;

ВЛК військового комісаріату областей (центр комплектування та соціальної підтримки), міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату;

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК (Центральною військово-лікарською комісією в Києві);

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства.

Які підстави для оскарження висновку ВЛК

Підстав для оскарження може бути багато, ось деякі з них:

наявність або відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тої спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до Таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Але оскаржувати висновок військово-лікарської комісії безпідставно не вийде, це можна робити лише за наявності непоміченої хвороби або помилки збоку ВЛК, і аж ніяк не повинен розглядатися як спосіб затягуванню процесу мобілізації або ухилення від військового обов’язку.