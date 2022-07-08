Правила подорожей під час війни: обмеження по регіонах України

У Держтуризмі розповіли, які заборони діють в областях, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Комендантська година, сховища та правила для туристів

Туризм в Україні продовжує працювати навіть в умовах війни, проте багато хто не знає правил безпеки під час подорожей.

"Нагадуємо, що подорожувати і пересуватися країною не заборонено. Слід пам'ятати, що в кожній області за безпеку відповідають, перш за все, військова адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція і військові" , - відзначають в ГАРТ.

Якщо правила і обмеження в тому чи іншому регіоні невідомі, варто звертатися до перерахованих структур, щоб уточнити безпечні локації і активності.

Фото: Фотосесії у полях Київської області зараз небезпечні (unsplash.com/max-kukurudziak)

Збираючись у подорож, варто дізнатися наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. Туроператорам і екскурсоводам теж необхідно формувати маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ.

"Якщо ви плануєте відпустку або хочете відвідати туристичні локації, перед візитом потрібно уточнити графік роботи об'єкта. Також просимо при плануванні туристичних подорожей враховувати, що на території областей діє комендантська година. Як правило, вона триває з 23.00 поточної доби до 05.00 наступної доби" , - нагадують туристам.

Загальні заборони на всій території України: що потрібно знати

Плануючи відпочинок на природі, варто врахувати, що під час війни введені загальні заборони і обмеження на певні активності:

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів – заборонені по всій Україні. Масові заходи (фестивалі, концерти) заборонено проводити в умовах воєнного стану. Деякі гірські маршрути, водойми, ліси в різних областях також обмежені до відвідування. Недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю і Росією. Відпочинок на сході України, зокрема в прифронтових зонах, небезпечний через активні бойові дії. Слід утриматися від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Фото: Природа в Донецькій області (unsplash.com/olga-subach)

Які обмеження варто враховувати в більш безпечних регіонах України

Центральні і західні області України вважаються більш безпечними для відпочинку на природі, але варто враховувати, що в більшості з них продовжують діяти заборони на відвідування лісів і купання в деяких водоймах.

В Києві і Київській області не можна ходити в ліс і зелені зони поза межами житлових масивів.

і не можна ходити в ліс і зелені зони поза межами житлових масивів. В Черкаській області можна відпочивати тільки біля водойм, які визначила військова адміністрація. В обласному центрі офіційно відкриті 5 пляжів: три комунальних і два приватних. Відвідування лісів категорично заборонено .

можна відпочивати тільки біля водойм, які визначила військова адміністрація. В обласному центрі офіційно відкриті 5 пляжів: три комунальних і два приватних. Відвідування . В Полтавській області теж не можна відвідувати ліси. Купатися можна тільки без плавзасобів, виняток - в рамках спортивних змагань.

теж не можна відвідувати ліси. Купатися можна тільки без плавзасобів, виняток - в рамках спортивних змагань. На Волині повністю заборонено відвідувати ліси через те, що область межує з білоруським кордоном.

повністю заборонено відвідувати ліси через те, що область межує з білоруським кордоном. В Львівської області можна ходити в ліс, але заборонено в'їжджати в нього на транспорті. Винятки - велосипедом по транзитному шляху. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Дозволені сплави на байдарках і катамаранах. Купатися і засмагати дозволено тільки на пляжах, перевірених ДСНС.

можна ходити в ліс, але заборонено в'їжджати в нього на транспорті. Винятки - велосипедом по транзитному шляху. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. і катамаранах. Купатися і засмагати дозволено тільки на пляжах, перевірених ДСНС. В Закарпатті можна ходити в ліс, але деякі маршрути біля кордонів для відвідування закриті. Наприклад, в частині Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Заборонені польоти на одномоторному літаку, популярні у туристів.

Фото: Скелі Довбуша в Івано-Франківській області (unsplash.com/vladislav-babienko)