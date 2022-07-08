Єрмак назвав пріоритетні реформи України перед вступом до ЄС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на конференції Forbes назвав пріоритетні реформи України перед вступом до ЄС, повідомляє ЛігаБізнес.

Зокрема, він зазначив, що процес відбудови міст та селищ потрібно суміщати з процесом внутрішніх змін, а Україна повинна виконати швидко і якісно всі умови Єврокомісії, які були окреслені в процесі надання статусу кандидата:

Судова реформа, що змінить механізми добору та призначення суддів, прокурорів і притягнення їх до відповідальності.

Антикорупційна реформа, що затвердить реалістичний план подальшої трансформації всіх правоохоронних органів. Зокрема, Єрмак підкреслив необхідність реформування Служби безпеки України, яка має остаточно перетворитися на ефективну спецслужбу з визначеними функціями.

Антиолігархічна реформа для кардинального зменшення незаконного впливу великого бізнесу на будь-які державні рішення.

Реформа держслужби та підвищення прозорості та ефективності ключових міністерств та відомств.

Крім цього Єрмак повідомив, що Офіс Президента продовжує довоєнну роботу щодо створення привабливих умов для бізнесу, створенні індустріальних парків, спецрежимів оподаткування тощо. Він закликав бізнесменів вносити активніше свої пропозиції та співпрацювати з урядом та Офісом Президента.