Євро за крок від паритету із доларом. Що це означає для Європи та для нас

8 липня курс євро на міжнародному валютному ринку FOREX опустився до позначки 1,0072. Усього один крок – 72 пункти – відокремлюють європейську валюту від паритету (рівності) з американським доларом. Про «паритет» говорять вже досить давно, але тепер він має всі шанси стати реальним.

Що ж відбувається з євро та чому його ціна так падає? Що буде далі? І що це означає для України?

Рецесія у Єврозоні

Перший удар економіка Єврозони отримала ще 2020 року, коли по всьому світу почала ширитися пандемія COVID-19. Різке падіння у всіх галузях промисловості (найбільше тоді постраждали авіаперевезення та туризм) підкосило країни Євросоюзу, що і так почали відчувати «складності зростання». 2021 приніс надію на відновлення, до початку 2022 почали з'являтися перші ознаки зростання - і тут євроекономіка отримала другий, ще сильніший удар.

Внаслідок нападу Росії на Україну в Європу ринув потік біженців, кількість яких обчислювалася мільйонами. Різке перенаселення досі спокійних європейських країн відразу дало взнаки стрибком цін на основні продукти харчування. Крім того, на тлі зростання світових цін на нафту та газ почало дорожчати паливо, що викликало чергову хвилю інфляції.

Проблеми прийшли навіть у зовні благополучну Німеччину і Великобританію, яка тільки-но вийшла з Євросоюзу, але уникнути загальних проблем не змогла.

Наслідки для євро

Усі європейські валюти почали падати по відношенню до американського долара. Але найбільше постраждав саме євро, на частку якого випала доля нести тягар проблем 28 країн-членів Євросоюзу. Євро не лише практично дійшов до «паритету» з американським доларом, а й вперше за час свого існування став дешевшим за швейцарський франк. Заговорили про те, що євро може стати дешевшим за американський долар, чого не було з грудня 2002 року, тобто майже 20 років.

Що принесе дешевий євро Європі

Варто розуміти, що для країн Єврозони дешевий євро – чудова підмога для експортерів. Якщо згадати, що ще на початку минулого року євро коштував 1,22-1,23 долара, то ті ж французькі Airbus стали дешевшими на 22-23% і більш конкурентоспроможними порівняно з американськими Boeing. Аналогічні приклади можна знайти й інших галузях.

Проте дешевий євро має й зворотний бік медалі. Ціни на нафту і газ, які споконвіку котирувалися в доларах, тільки за рахунок курсової різниці зросли для Європи рівно настільки, наскільки євро подешевшав до долара, тобто. на ті ж 22-23% за півтора роки. А якщо зважити на те, що нафта на тлі російського вторгнення в Україну зросла з 70 до 128 доларів за барель Brent'а, то Європа отримала «подвійний удар», оговтатися від якого буде дуже нелегко.

Що означає дешевий євро для України

Якщо Європа сумує від цін на енергоносії, що зросли, то в Україні зниження цін на євро обернеться незначним, але все ж таки здешевленням імпортних товарів, перш за все, з сусідніх країн - Польщі та Словаччини, що входять до Єврозони.

А от заощадження тих, хто більше довіряв євро, ніж долару, постраждали. Не дивно, що зараз (як повідомляють порталу «Курс України») українці несуть в обмін саме євро, побоюючись, що він подешевшає ще сильніше.

Чи варто позбавлятися євро прямо зараз? Аналітики вважають, що для виходу з євро в долар момент уже втрачено. І незабаром може початися зворотний процес переходу з доларів у євро, як тільки він припинить падіння і почне зростати.