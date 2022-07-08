ОК "Південь": окупанти обстріляли Миколаїв забороненими снарядами

Війська РФ зранку 8 липня відкрили вогонь по Миколаєву. Влучили у виробничу інфраструктуру міста.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Під час обстрілу ворог застосував десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Вогонь вівся з РСЗВ "Смерч".