ОК "Південь": окупанти обстріляли Миколаїв забороненими снарядами
Війська РФ зранку 8 липня відкрили вогонь по Миколаєву. Влучили у виробничу інфраструктуру міста.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
Під час обстрілу ворог застосував десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Вогонь вівся з РСЗВ "Смерч".
"Рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються", - пише прес-служба командування.