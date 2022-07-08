В "ДНР" скасували мораторій на виконання смертних вироків

Так звана "народна рада ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Таким чином, окупанти узаконили страту, під яку потрапляють добровольці, які воювали на боці ЗСУ, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Смертна кара може бути встановлена тільки за особливо тяжкі злочини, що посягають на життя, а також за окремі злочини, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці" , - заявили в так званій "народній раді ДНР".

Як відомо, "суд ДНР засудив" трьох іноземних бійців ЗСУ, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти.

Один із захоплених добровольців британець Ейден Аслін вже попрощався з рідними і повідомив їм, що його скоро стратять в "ДНР".

При цьому британські ЗМІ повідомляли, що засуджених до страти британських солдатів можуть обміняти на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.