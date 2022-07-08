СБУ заарештувала активи підприємств, що належать Газпрому, Роснафті та Росатому
Служба безпеки України заарештувала активи 11 українських компаній, бенефеціарами яких є Газпром, Роснєфть та Росатом, на суму 2,1 млрд грн, повідомляє Новое время.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Також було накладено арешт на 46 об'єктів нерухомого майна, що перебуває у власності цих компаній.
За даними спецслужби, частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
У СБУ додали, що завдяки своєчасному арешту цих активів удалося заблокувати спроби фактичних власників переписати їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними.
Раніше повідомлялося, що в Україні заарештували корпоративні права та рахунки Білоруської нафтової компанії.