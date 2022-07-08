Гончаренко: Рада достроково припинила повноваження нардепа Новінського

Верховна Рада у п'ятницю, 8 липня, достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Його колега від Голосу Ярослав Железняк написав, що за проголосували 295 нардепів. Голосування пройшло без виступу депутата та без обговорення.

6 липня Вадим Новинський заявив, що вирішив відмовитися від депутатського мандату та зосередитись на «служінні» УПЦ.

Російський бізнесмен Новінський отримав українське громадянство у 2012 році указом тодішнього президента Віктора Януковича. Народний депутат кількох скликань, колишній член Партії регіонів та Опоблоку. У 2019 році пройшов до Верховної Ради мажоритарним округом від одного з районів Маріуполя.