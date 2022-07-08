Канада ввела санкції проти патріарха Кирила

Канада прийняла рішення ввести санкції проти глави російської церкви патріарха Кирила, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

У відомстві повідомили, що патріарх Кирило потрапив під санкції, оскільки ідентифікований як російський агент з дезінформації, який несе відповідальність за забезпечення і підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що глава московської церкви патріарх Кирило підтримав "військову спецоперацію" в Україні.

Крім того, в середині червня Великобританія ввела санкції проти Патріарха Кирила.