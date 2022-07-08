ОК "Південь": перебування захисників України на Зміїному зараз не має сенсу

У фізичному перебуванні українських військових на острові Зміїний наразі немає сенсу, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в етері всеукраїнського телемарафону в п’ятницю, 8 липня, повідомляє Новое время.

"Наші підрозділи висадилися, перевірили, переконали всіх, що українська земля буде під українським прапором. Подальше перебування там наразі не має сенсу. Ми всі усвідомлюємо, що можливі повітряні і ракетні атаки, це доволі небезпечно. Далі на розсуд військового командування буде ухвалюватись рішення щодо використання цієї території" , — пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що головний здобуток зараз — те, що ворога вигнали з острова та повернули територію під українську юрисдикцію, а захисники України не дозволять російським окупантам розміщувати свої системи на Зміїному.

7 липня українські бійці зачистили острів Зміїний і знищили близько 30 одиниць ворожої техніки. Як символ перемоги захисники встановили та закріпили прапор України, який доставили на острів раніше.

Раніше в оперативному командуванні Південь повідомили, що операцію зі звільнення Зміїного від російських окупантів завершено.

30 червня в ОК Південь повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишили острів. Пізніше інформацію про втечу своїх військ підтвердили в міноборони країни-агресора, збрехавши, що це був «жест доброї волі».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що важливу роль у звільненні острова Зміїний відіграла українська САУ Богдана.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що ЗСУ планують встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.

За підрахунками Forbes, за час захоплення Зміїного росіяни завдяки діям захисників України втратили техніку майже на мільярд доларів.