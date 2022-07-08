Резніков назвав можливі сценарії перемоги України у війні

Глава міноборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії закінчення війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

На конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом" Резніков заявив, що перший сценарій буде приблизно таким самим, як і «жест доброї волі» росіян, коли вони втекли з Київської, Чернігівської, Сумської областей та острова Зміїний.

"Відповідно, я думаю, що його буде розбито на кілька ланцюжків. Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом з нашими потужними партнерами" , - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що домовленостей у форматі Мінських угод чи капітуляційних домовленостей не буде, а «з дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори».

У другому варіанті, на його думку, Україна перемелюватиме армію РФ. Він зазначив, що при цьому сценарії війна триватиме до кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року.

"Це насправді війна ресурсу на ресурс. Вони мають більше людей, території, танків, літаків тощо, але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки" , — зазначив Резніков.

Третій варіант – це розвал РФ, наголосив український міністр.