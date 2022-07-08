Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну навіть попри економічні негаразди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що підтримці його урядом України не завадять економічні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю ZDF.

Відповідаючи на питання, як довго федеральний уряд Німеччини продовжуватиме підтримку України і чи не завадять цьому економічні труднощі, канцлер зазначив:

"Ми виявлятимемо солідарність – принаймні це моя мрія – стільки, скільки це потрібно для того, щоб Україна оборонялася проти жахливого та брутального нападу Росії".

Він запевнив, що постачання військової та гуманітарної допомоги Україні триватиме і надалі.

"Я вважаю, що діяти можна лише за підтримки громадян. Але я також вважаю, що це буде можливим ще тривалий час" , – додав Шольц.

Нагадаємо, лідери країн "Групи семи" за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Раніше Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні, й вони повинні обговорюватися із союзниками в Північноатлантичному Альянсі.