ВМС: біля узбережжя Одеської області знешкодили дрейфуючу російську міну
Біля узбережжя Одеської області знешкодили дрейфуючу російську міну, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, повідомляє Новое время.
"У Чорному морі, біля узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечна знахідка була оперативно знешкоджена підрозділом Військово-Морських Сил ЗСУ", — йдеться у повідомленні пресцентру у Facebook.
У пресцентрі нагадали, що це не перший випадок, коли військовослужбовці знищують такі небезпечні знахідки, які виносить на узбережжі Одеської області.
2 липня на одному з пляжів Одеської області чоловік під час запливу в морі підірвався на міні, а ще один відпочивальник отримав контузію та легкі подряпини.
11 червня на пляжі в Грибівці Одеської області від вибуху російської міни у воді загинув відпочиваючий.