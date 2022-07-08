ВМС: біля узбережжя Одеської області знешкодили дрейфуючу російську міну

Біля узбережжя Одеської області знешкодили дрейфуючу російську міну, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, повідомляє Новое время.

"У Чорному морі, біля узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечна знахідка була оперативно знешкоджена підрозділом Військово-Морських Сил ЗСУ" , — йдеться у повідомленні пресцентру у Facebook.

У пресцентрі нагадали, що це не перший випадок, коли військовослужбовці знищують такі небезпечні знахідки, які виносить на узбережжі Одеської області.

2 липня на одному з пляжів Одеської області чоловік під час запливу в морі підірвався на міні, а ще один відпочивальник отримав контузію та легкі подряпини.

11 червня на пляжі в Грибівці Одеської області від вибуху російської міни у воді загинув відпочиваючий.