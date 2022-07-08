Перехоплення СБУ: окупанти хизуються вкраденими в українських військових шкарпетками

СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант хвалиться шкарпетками, вкраденими у захисників України, повідомляє Новое время.

Перехоплення опубліковано у Facebook СБУ в п'ятницю, 8 липня.

"У мене таке відчуття, що в нас [армії країни-агресора] взагалі ні**я немає... У мене дох***ща українських шкарпеток, і я розумію, які вони пиз**ті. Наші уставні шкарпетки... ними я не знаю що... підлогу тільки мити. Розумієш, ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів. От у них такі видають" , - каже росіянин дружині.

Також окупант хвалиться американським камуфляжем, який теж вкрав у українських бійців, і захоплюється якістю екіпірування ЗСУ:

«Та навіть не брати те, що їм постачають, — те, що їхня промисловість шиє. Взяти їхні рюкзаки, їхні шоломи. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так».

Крім інших воєнних злочинів, армія країни-агресора краде у мирних українців все, починаючи від ложок, чайників і килимів та закінчуючи пральними машинами, холодильниками та автомобілями. СБУ публікувала перехоплення розмов, з яких випливає, що рідні росіян заохочують мародерство та навіть озвучують персональні "замовлення".

Окупанти крадуть і вивозять з України зерно, дорогу сільгосптехніку та сучасне обладнання, ефективні ліки.