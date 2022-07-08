Міноборони Молдови: ми підтримуємо зв'язок із військовими РФ через ситуацію в Придністров'ї

Молдова має канали зв’язку з міністерством оборони Росії через Об’єднану контрольну комісію для обміну інформацією щодо ситуації в невизнаному Придністров’ї, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю NewsMaker заявив державний секретар міністерства оборони Молдови Валеріу Міжа.

"Щодо України, то ми уважно спостерігаємо за зоною наших інтересів, за розвитком ситуації в Одесі. Це дуже важливий прикордонний сектор для Молдови. Ми також підтримуємо діалог із партнерами. Ми маємо відкритий канал спілкування і з військовими представниками Російської Федерації. Йде обговорення, щоб уникнути провокацій та ситуацій, коли хтось щось неправильно інтерпретує" , – сказав він.

Міжа відмовився розкривати подробиці контактів, але додав:

"Судячи з того, що у нас є канал зворотного зв'язку, фідбек, ми бачимо, що придністровська сторона, а також російська та українська з розумінням ставляться до того, щоб уникнути якихось зіткнень у зоні безпеки".

Коментуючи можливу військову загрозу з Придністров’я, держсекретар Міноборони Молдови сказав, що Кишинів володіє ситуацією про стан російського і придністровського військового контингенту і "поки що ми не бачимо тут високих ризиків".

Нагадаємо, з кінця квітня у Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого".