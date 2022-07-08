Мер: у Мелітополі війська РФ розміщують техніку у житлових кварталах

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області війська РФ розміщують військову техніку у житлових кварталах, повідомив мер міста Іван Федоров, повідомляє Новое время.

В етері телемарафону він сказав, що окупанти розпочали репресії у Мелітополі.

"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося втричі більше якоїсь поліції, нові служби ФСБ. Мешканці міста Мелітополя – це заручники терористів, заручники режиму Путіна" , – заявив мер.

Федоров додав, що доступ до одного з найбільших мікрорайонів міста, Новий Мелітополь, де у мирний час проживало понад 30 тисяч населення, зараз ускладнений, бо під мостом у цьому регіоні окупанти ставлять своє ППО.

"Після того, як була розбита військова частина, вони розосереджують своє озброєння по житлових кварталах, щоб використовувати наших людей як живий щит і ускладнити тим самим наступ і деокупацію ЗСУ нашого міста Мелітополь" , — заявив мер міста.

За його даними, у місті залишилось 40-50% населення, але в останній період спостерігається масовий виїзд місцевих жителів.