Міськрада: Маріуполь залишився без водопостачання, росіяни зруйнували усі насосні станції

У тимчасово окупованому Маріуполі війська РФ зруйнували всі 22 насосні станції, водопостачання в місті повністю зупинено, повідомляє Новое время.

"Окупанти повністю зупинили водопостачання у Маріуполі прямо зараз. Офіційна причина – ремонтні роботи. Реалії – не витримали електромережі спеки" , – повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що робота навіть єдиної насосної станції неможлива через знеструмлення.

«Як місто буде виживати без води в таку спеку - питання без відповіді. Ми ж попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, ціною маріупольців» , - додав він.

У міськраді Маріуполя повідомляли, що окупанти зруйнували всі 22 насосні станції та пошкодили понад 50% мереж водопостачання.

"Абсолютна більшість маріупольців досі без води. На околицях люди взагалі змушені прати в калюжах. Обіцянки колабораційної влади про відновлення комунальних послуг у всьому Маріуполі залишаються байками" , — пише пресслужба мерії в Telegram.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад чотири місяці. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та громадянську інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

У Маріуполі майже не залишилося лікарів, а місцеві жителі вмирають через брак ліків.