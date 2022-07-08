AP: Дипломати G20 не змогли домовитися щодо війни в Україні

Дипломати з країн G20 під час зустрічі на Балі не змогли порозумітися щодо війни Росії в Україні та домовитися про те, як впоратися з її глобальними наслідками, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Associated Press.

Дипломати не погодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.

Зокрема, Лавров залишав засідання принаймні двічі. Вперше, коли його німецький колега Анналена Бербок виступала на відкритті зустрічі. За словами одного із західних дипломатів, вдруге глава МЗС Росії вийшов із зали засідань перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав виступити з відеозверненням.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі відмовився від участі в офіційній званій вечері міністрів закордонних справ G20 на Балі.