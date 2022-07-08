Путін закликав російські енергокомпанії готуватися до нафтового ембарго ЄС

Російські компанії вже мають бути готові до нафтового ембарго у новому пакеті санкцій Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє офіційний сайт глави Кремля.

"Я бачу, деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитись до заходів, які ми повинні вживати з усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми повинні бачити" , - сказав Путін.

Кремлівський диктатор додав, що обсяги виробництва нафти країни зростають. З початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%.

Нагадаємо, Зеленський закликав голландську компанію Vitol, найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера, припинити постачання російської нафти.