Офіс генпрокурора: війська РФ вбили 5 людей під час обстрілу Бахмута та Сіверська

Під час обстрілів Бахмута та Сіверська Донецької області 7 та 8 липня російські війська вбили п’ятьох цивільних та тяжко поранили дитину, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Після щільного російського обстрілу цих міст у реанімаційному відділенні лікарні померло п'ять мирних жителів. Снаряди окупантів поранили трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Зараз він перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані.

Домівки місцевих жителів зазнали руйнувань, також обстріл пошкодив цивільні автомобілі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

6 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти намагатимуться розвивати наступ на Бахмут та Слов'янськ Донецької області.