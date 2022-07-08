Bloomberg: падіння води в Рейні може вплинути на енергобезпеку Європи

Через теплові хвилі на окремих ділянках річки Рейн – головної водної артерії Західної Європи – рівень води впав до найменшого сезонного рівня за останні 15 років, що може вплинути на постачання енергоносіїв до Європи, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

Рейн – річка завдовжки майже 1300 кілометрів – витікає зі Швейцарії та впадає у Північне море і грає важливу роль у постачанні товарів із найбільших нідерландських портів до материкової Європи.

Нинішні засухи впливають на те, який обсяг вантажу можна переправляти на Рейн. Приміром, баржа місткістю 2500 тонн, яка вирушає з Роттердама, зможе взяти лише 1600 тонн товарів. Разом із недостатніми запасами дизельного палива це може призвести до погіршення енергетичної кризи в Європі.

Особливо гостро це відчувається в Німеччині, яка планує імпортувати до кінця року додаткові 10 мільйонів тонн вугілля, аби заощадити газ. У 2020 році через Рейн країна отримала близько 17 мільйонів тонн вугілля і ще 28 мільйонів тонн нафтопродуктів.

"Падіння рівня води в Рейні починає впливати на постачання вугілля в Німеччину, зокрема в південні регіони країни" , – говорить провідна аналітикиня компанії S&﻿P Global Platts Сабріна Кернбьорхер.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини схвалив законопроєкт про зміни до закону про енергобезпеку, що має спростити ситуацію для постачальників газу, а також може використовуватися для регулювання економії енергії.

Через різке падіння постачань російського газу "Північним потоком" міністерство ввело другий з трьох ступенів аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері Німеччини.