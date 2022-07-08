Politico: США готують новий пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме чотири системи РСЗВ HIMARS, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника Пентагону у п'ятницю, 8 липня.

За інформацією джерела видання, Білий дім офіційно оголосить про новий пакет у п'ятницю. Він включатиме 1000 нових 155-мм снарядів, тактичні автомобілі, підривні засоби, РЛС контрбатарейної боротьби та ще чотири системи HIMARS. Таким чином, загальна кількість переданих Україні HIMARS збільшиться до 12.

Неназваний представник Пентагону спростував брехню кремлівської пропаганди про те, що окупанти нібито знищили дві системи HIMARS. Він також сказав, що Україна успішно завдає ударів по російських позиціях та позбавляє окупантів артилерійських потужностей.

Politico пише, що нові снаряди наскільки можна схожі на керовані 155-мм M982 Excalibur, які використовує американська армія. Представник Пентагону не підтвердив, що до пакету входять Excalibur.