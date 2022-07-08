ВЦА: війська РФ знищили більшу частину інфраструктури Сєвєродонецька
Війська Росії знищили більшу частину інфраструктури Сєвєродонецька вщент, 80% житлових будинків мають руйнування, а 60% житла потрібно зносити та будувати з нуля, повідомляє Новое время.
Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.
За його словами, серйозні пошкодження має центральний каналізаційний колектор, зруйновано насосні станції, російські обстріли з важкої артилерії пошкодили водозабори.
"Це все потребує капітального відновлення, заміни, модернізації. Без деокупації, повернення під контроль України, перепланування міста та капітального відновлення інфраструктури це зробити неможливо", - сказав він.
Він додав, що гуманітарна ситуація у Сєвєродонецьку, зокрема, її санітарна складова – катастрофічні.
Олександр Стрюк вважає, що більшість об'єктів у місті доведеться будувати з нуля, адже російська армія знищувала житлові квартали з артилерії, авіації та танків.
"Були факти, коли російські танки розстрілювали кілька п'ятиповерхівок, які стояли одна за одною, просто щоб розчистити позиції та безпосередньо бити по українських Збройних силах... 80—90% житлового фонду мають пошкодження. 60% просто непридатні, вони вимагають зносу та повної перебудови", — зазначив голова військової адміністрації Сєвєродонецька.