ВЦА: війська РФ знищили більшу частину інфраструктури Сєвєродонецька

Війська Росії знищили більшу частину інфраструктури Сєвєродонецька вщент, 80% житлових будинків мають руйнування, а 60% житла потрібно зносити та будувати з нуля, повідомляє Новое время.

Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

За його словами, серйозні пошкодження має центральний каналізаційний колектор, зруйновано насосні станції, російські обстріли з важкої артилерії пошкодили водозабори.

"Це все потребує капітального відновлення, заміни, модернізації. Без деокупації, повернення під контроль України, перепланування міста та капітального відновлення інфраструктури це зробити неможливо" , - сказав він.

Він додав, що гуманітарна ситуація у Сєвєродонецьку, зокрема, її санітарна складова – катастрофічні.

Олександр Стрюк вважає, що більшість об'єктів у місті доведеться будувати з нуля, адже російська армія знищувала житлові квартали з артилерії, авіації та танків.