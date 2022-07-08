В Естонію прибули американські сучасні винищувачі F-35

На військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, у п’ятницю прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба збройних сил Естонії.

Американські винищувачі прибули в межах місії НАТО "Повітряний щит", спрямованої на посилення оборони території Альянсу між Балтійським і Чорним морями.

Винищувачі F-35 є найбільш сучасними в історії людства повітряними суднами цього типу, здатними виконувати бойові та розвідувальні функції, а також діяти як тактичний бомбардувальник.

Фото: Збройні сили Естонії

На базі Емарі перебувають також французькі бойові літаки Mirage-2000 та бельгійські F-16, додали в естонських збройних силах.

Як повідомлялося, Міноборони Естонії перегляне оборонні плани країни відповідно до військової тактики Росії, яку вона застосовує у війні проти України.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили Альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

Як повідомлялося, прем’єрка Естонії Кая Каллас задоволена рішенням Альянсу щодо захисту держав Балтії, ухваленим на саміті лідерів у Мадриді.