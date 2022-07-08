The Times: російські хакери зробили найпотужнішу в історії Латвії кібератаку

Латвія стала об'єктом найпотужнішої у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу громадський мовник – за цими діями стоять хакери з російського угруповання Killnet, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The Times.

За словами директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса, кібератаки на Латвію посилилися за останній місяць і, мабуть, пов'язані з рішенням демонтувати до 300 радянських пам'яток.

"Понад місяць Латвія знаходиться під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів. Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед ворожою діяльністю", - зазначив Сартс.

Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, у якому велика кількість комп'ютерів перевантажує системи одночасними запитами. У середу громадський мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп'ютерні системи.

Нагадаємо, минулого тижня російська хакерська група атакувала низку норвезьких ресурсів, анонсувавши це як помста за відмову Норвегії пропускати вантаж для російського містечка на Шпіцбергені через свою територію.

27 червня Killnet здійснили масову кібератаку на державні структури та компанії Литви за обмеження нею транзиту до області Калінінграда Росії.

Ця ж група взяла на себе відповідальність за кібератаки на сайти італійських установ та сервісів у травні.