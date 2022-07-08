Подоляк: ЗСУ деблокуватимуть південь країни протягом літа та осені

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже починається і закликав жителів південних окупованих регіонів евакуюватися, повідомляє Новое время.

"Певний перелом війни вже починається. Ми доводимо, що атакуватимемо саме складські місця та центри оперативного управління армійськими структурами" , — сказав він в інтерв'ю 24 каналу.

Він зазначив, що росіяни беруть оперативну паузу через значні втрати, як у живій силі, так і в техніці. Подоляк додав, що кількість західної зброї зробить переломний момент відчутним.

Радник зазначив, що ЗСУ будуть деблокувати території якнайшвидше, а на півдні країни дуже ефективно працюють українські сили та порекомендував місцевим жителям евакуюватись.

"Безумовно, ми туди заходитимемо. Безумовно, протягом літа, осені ми будемо деблокувати ці території обов'язково. Там будуть гарячі бойові дії, тому бажано, щоб люди евакуювалися" , — сказав Подоляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках у Запорізькій та Херсонській областях, а на фронті «дуже потужно запрацювала західна артилерія».