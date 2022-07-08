Верещук закликала мешканців захоплених територій у Херсонській та Запорізькій областях евакуюватися

Віцепрем'єрка — міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у п’ятницю, 8 липня, закликала мешканців тимчасово захоплених територій у Херсонській та Запорізькій областях евакуюватись усіма доступними способами, вивозити рідних та дітей, повідомляє Новое время.

"[Евакуація] є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікацій дуже добре діє. Ті, хто поїхав, мають і знають шляхи. Волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про все говорити, бо це безпека людей" , — відповіла Верещук в етері всеукраїнського марафону на запитання, чи можлива евакуація людей із захоплених територій на півдні України.

Віцепрем'єрка сказала, що Росія хоче, щоб мирні жителі якнайдовше залишалися на тимчасово захоплених територіях, і намагається всіляко перекрити офіційні шляхи евакуації.

"Ворог використовує наших людей як живий щит, він фактично взяв їх у заручники… Люди, особливо жінки, які мають дітей, повинні мати життєву мудрість і розуміти: як би важко не було на території, яка сьогодні підконтрольна українському уряду… перебування там, на території Херсонської чи Запорізької областей, у рази гірше й небезпечніше" , — наголосила вона.

Верещук додала, що ЗСУ деокуповуватимуть тимчасово захоплені території, «будуть величезні бої», і захисники України застосовуватимуть артилерію. Вона закликала жителів евакуюватися, щоб російські окупанти не використовували їх як живий щит. Міністерка заявила, що, навіть якщо їх депортують у Росію, українська влада все одно знайде можливість допомогти їм повернутися.

6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що захисники України просуваються на кількох тактичних напрямках у Запорізькій і Херсонській областях.