Офіс президента: в Україну з Литви прибув безпілотник "Байрактар"

В Україну з Литви прибув безпілотник Bayraktar Vanagas (Яструб), на який зібрали гроші литовці, повідомляє Новое время.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Андрій Сибіга у п’ятницю, 8 липня.

«Литовський Bayraktar Vanagas вже в Україні! Це неабиякий вияв дружби та єдності, що вкотре доводить — не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто [голові компанії Baykar] Халуку Байрактару та [журналісту] Андюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!" - наголосив він.

Про те, що безпілотник вже в Україні, також написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Збір коштів на Байрактар для України ініціював телеведучий, засновник Laisvės TV і громадський діяч Андрюс Тапінас. Після того, як у Литві за три дні зібрали понад 5 млн євро на безпілотник, турецька компанія-виробник Baykar оголосила, що передасть його безкоштовно.

Тапінас розповів, що зібрані кошти вже направили на бомби і ракети для Байрактара, антидронові рушниці і планують також закупити три розвідувальні безпілотники та допомогти шпиталю в Черкасах, де лікуються українські військові.