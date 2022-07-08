Нацбанк четвертий тиждень поспіль продає на ринку близько мільярда доларів, цього тижня – 969,8 млн. доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у даних НБУ.

За цей тиждень Національному банку вдалося придбати лише 7,6 млн. доларів – трохи більше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 6 млн. доларів.

З початку року НБУ продав уже 14,1 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.

Нагадуємо:

Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, викликаний емісією гривні, продажем валюти із резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

За підсумками червня міжнародні резерви України знизилися на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн. доларів США.

Значні обсяги продажу валюти з резервів НБУ зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом: надходження від експорту та трудових мігрантів були нижчими від витрат на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами.