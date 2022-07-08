Байден затвердив нову допомогу Україні на 400 млн доларів

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

У новий пакет військової допомоги включені чотири ракетні системи HIMARS і додаткові боєприпаси до них, три тактичні машини для евакуації обладнання, боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, а також запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.