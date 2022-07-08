WSJ: Google може "розділитися", щоб залагодити конфлікт із Мін'юстом США

Компанія Google має намір виділити свої підрозділи, що займаються рекламними аукціонами і розміщенням реклами на сайтах і додатках, в окрему компанію в рамках холдингу Alphabet, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Wall Street Journal.

За даними незалежних джерел, вартість нової компанії може скласти десятки мільярдів доларів. Мета відділення - спроба вирішити конфлікт з Міністерством юстиції США через ймовірне порушення компанією антимонопольного законодавства.

Google підозрюють у зловживанні провідним становищем на ринку онлайн-реклами та отриманні надприбутку коштом конкурентів. Повідомляється, що Мін'юст США готує позов до суду у цій справі.