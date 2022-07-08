CNBC: Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter

Ілон Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter. Потенційний покупець не зміг отримати точні дані про кількість спам-акаунтів у соціальній мережі. Згідно з угодою, власник Tesla і SpaceX повинен заплатити за соцмережу 44 мільярди доларів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише CNBC.

Голова Правління Twitter Брет Тейлор оперативно відреагував на цю заяву, повідомивши, що Рада директорів компанії як і раніше очікує повного завершення угоди за узгодженою ціною і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди. За умовами угоди Маск погодився заплатити 1 мільярд доларів, якщо він відмовиться від покупки компанії.

Відзначимо, наприкінці квітня Ілон Маск запустив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо, що підприємець тимчасово обійме посаду гендиректора соцмережі.