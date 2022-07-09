ОК "Південь": війська РФ модернізували ЗРК С-300, щоб обстрілювати Миколаївську область

Окупанти для обстрілів Миколаївської області використовують зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під використання розривних снарядів зі збільшеною осколково-вражаючою дією, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Внаслідок обстрілу модернізованим озброєнням зруйновано станцію техобслуговування у Висунську, будівлю школи та сусідні житлові будинки у Березнегуватому, приватні будинки, побутові складські приміщення та гаражі у Новосеменівці. Втрат серед місцевого населення немає.