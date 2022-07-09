ОК "Південь": ЗСУ завдали кілька ударів по противнику на Миколаївщині

Штурмовики Збройних сил України двічі за день парами завдали удару по скупченню противника в районі Снігурівки Миколаївської області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Загалом за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 194 солдати противника, три склади з боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед яких два РСЗВ "Град", дві командно-штабні машини, чотири ЗРК "Панцир-С1", зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", шість самохідних гаубиць типу "Акація", понад 20 одиниць автомобільної техніки, безпілотник "Орлан-10" тощо.