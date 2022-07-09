У Польщі назвали дату закінчення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Польща планує до 15 липня повністю завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 300 км, пише Константин Широкун, Укрінформ.

Про це повідомило у Сеймі керівництво Прикордонної служби та МВС Польщі.

"Ми очікуємо на завершення 15 липня…Ми продовжили (контракти із субпідрядниками – ред.) з об’єктивних геологічних причин, які з’явилися під час встановлення паль" , - повідомив заступник глави МВС Мацєй Вонсік.

Заступниця голови Прикордонної служби РП Віолета Гожковська зазначила, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися внаслідок відлиг та підтоплень.

Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага припустив, що після завершення будівництва стіни нелегальні мігранти намагатимуться потрапити до Польщі з інших напрямків, зокрема з території Литви чи України.