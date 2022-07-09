ISW: війська РФ бояться контратак української армії на сході

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення підрозділів та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Тому вони знаходяться в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій. Але усвідомлюючи небезпеку перехоплення українськими військами оперативної ініціативи, підрозділи російської армії продовжують проводити обмежені наступальні дії на цій ділянці й в інших місцях уздовж лінії фронту.