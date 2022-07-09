Пентагон: темп наступу армії РФ на Донбасі не відповідає плану

Попри взяття окремих населених пунктів, наступ російської армії на сході України не можна назвати успішним. Окупанти понесли на даному напрямку значні втрати і не виконали поставлені на початку наступу завдання, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Неназваний високопоставлений американський військовий в ході брифінгу також зазначив, що росіяни ведуть наступ в Луганській і Донецькій областях не за графіком.

За його словами, війська РФ досягають дуже поступового, обмеженого і високозатратного прогресу на певних невеликих ділянках Донбасу, вони сильно відстають від власного графіка і не можуть досягти своїх цілей.

Крім того, він підкреслив, що в останні тижні ЗСУ почали наносити ворогові відчутних контрударів у відповідь. Зокрема, по складах боєприпасів росіян. Багато в чому успіхи українських військових у США пов'язують з ефективним застосуванням РСЗВ, переданих союзниками.

Раніше експерти Інституту вивчення війни припустили, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ.