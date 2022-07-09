Сєнкевич: у Миколаєві пролунало кілька вибухів

Миколаїв в суботу, 9 липня, з ранку піддався обстрілу російських військ під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про кілька гучних вибухів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Російські війська вели обстріл міста та області з боку тимчасово окупованої Херсонської області. У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів, після деяких почалися пожежі.

Нагадаємо, в Миколаєві почастішали ракетні обстріли. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, окупанти переробляють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакувальну зброю.