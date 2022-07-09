ОВА: ворог обстріляв Дніпропетровську область із "Градів"
Окупанти рано вранці обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Ракетний удар наносився з "Ураганів" по житлових кварталах, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко.
В результаті обстрілу від отриманих травм померла 41-річна жінка. Батько і дочка отримали поранення, знаходяться в лікарні. Також ракети пошкодили школа і кілька будинків, також згоріла стоїть поруч з будинком машина. На вулицях знаходиться багато касетних боєприпасів. Рятувальники вже займаються їх розмінуванням.
Вчора робочий візит до Кривого Рогу здійснив президент України Володимир Зеленський. Він поспілкувався з військовими і вручив їм нагороди.