Луганська ОВА: росіяни намагаються просуватися на Донеччину

Російські окупанти здійснюють спроби просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків" , – заявив він.

За словами голови ОВА, там, де окупантам йти вперед незручно, вони влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території від Кремінної до Попасної.

Лише за минулу ніч було зафіксовано 9 ракетних ударів, 8 артилерійських обстрілів та 3 – мінометні.

Гайдай зазначив, що окупанти досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Водночас голова ОВА підкреслив, що українські військові мужньо тримають оборону.