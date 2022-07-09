Донецька ОВА: за добу через обстріл 5 загиблих та 8 поранених

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення" , - написав Кириленко.

При цьому він уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.