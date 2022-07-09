У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо переговорів з Єрмаком

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, повідомляє Українська правда.

Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагмента не уточнюється. А втім, у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображені.

Конгресвумен також згадує в листі, що глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

У зіерненні до Байдена Спартц пише, що "пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном, вважається, що про нього високої думки ваш радних із національної безпеки Джейк Салліван".

"Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Ця також наш обов’язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх" , – підсумовує Спартц.

Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Спартц представляє консервативне крило Республіканської партії США. 8 листопада цього року в США мають відбутися вибори до Палати представників, а також до Сенату.